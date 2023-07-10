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Жителя Заволжья будут судить за ложное сообщение о минировании

Сотрудники полиции задержали 66-летнего жителя Заволжья за ложное сообщение о минировании одного из городских учреждений. Он признал вину и рассказал, что позвонил в службу спасения, будучи пьяным.

Инцидент случился 5 июля. Получив звонок, правоохранительные органы выехали на место, где якобы было заложено взрывное устройство, но не обнаружили опасных предметов.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Анастасия Еремина

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