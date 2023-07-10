В петербургский суд пожаловались на Евгения Пригожина из-за стресса во время мятежа ЧВК «Вагнер»

В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в начале прошлой недели поступил иск к бизнесмену и главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину от оппозиционного блогера из города Владимир Даниила Белякова. На это обратило внимание издание MR7.ru.

Суть претензии заключается в том, что заявитель испытал сильный стресс после событий 23-24 июня, которые нарекли в прессе «мятежом ЧВК “Вагнер”» (также «мятеж Пригожина»). Компенсацию за моральный вред господин Беляков оценил в 100 тыс. рублей, однако, как указано в карточке на сайте суда, иск был возвращен обратно с формулировкой «заявление не подписано или подано лицом, не имеющим полномочий».

Отмечается, что господин Беляков уехал из России в марте прошлого года, а в Куйбышевский райсуд обратился по месту регистрации ответчика. Заявление подавал через знакомого по доверенности.

Как рассказал журналистам сам блогер, причиной отказа взять иск в производство стало отсутствие его подписи, но ошибку он пообещал устранить в ближайшее время. Шансы на успех в суде, однако, он оценивает как невысокие.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву. Российские власти расценили это как вооруженный мятеж. Ситуация разрядилась после переговоров при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко вечером 24 июня.

Андрей Кучеров

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