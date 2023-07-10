В Петербурге ликвидировали более 20 незаконных автостоянок

В восьми районах Санкт-Петербурга устранили 23 незаконных автостоянки. Они располагались на земельных участках, а между владельцем и съемщиками не заключались договоры аренды, рассказали 10 июля в пресс-службе комитета по контролю за имуществом.

Стоянки были обнаружены в Колпинском, Кировском, Фрунзенском, Красногвардейском, Красносельском, Московском, Невском и Выборгском районах. Без договоров аренды работали площадки на проспектах Девятого Января и Энергетиков, а также на улице Лени Голикова и Ириновском проспекте.

Обнаружен ряд стоянок, которые ранее были оформлены официально, но в настоящий момент срок договора аренды земли истек. Среди них парковки на улицах Кржижановского, Маршала Тухачевского и Маршала Казакова, Караваеской, Раумской, а также на Саперном переулке и Люботинском проспекте.

Еще несколько стоянок имели договор аренды, однако превысили площадь арендуемых участков. После рейда их закрыли. Такие участки находились на проспекте Металлистов, 8-м Верхнем переулке, Северном проспекте, улицах Композиторов и Коммуны.

Инспекторы ККИ сняли ограждения, шлагбаумы, будки охраны и прочие конструкции. Пользователи участков должны возместить стоимость демонтажа, заявили в комитете. Всего было освобождено более 50 тыс. кв. м.

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