Бывшая замдиректора «Камской долины» выйдет на свободу

Пермский краевой суд изменил приговор одному из бывших топ-менеджеров и совладельцев группы «Камская долина» Алевтине Романовой. Как сообщает «РБК-Пермь», реальный пятилетний срок ей был заменен на четыре года и два месяца условного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В феврале 2022 года Индустриальный райсуд признал госпожу Романову виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшими по уголовному делу были признаны четыре физических и одно юридическое лицо. Все они приобретали паи в жилищно-строительных кооперативах, через которые на разных стадиях строительства «Камская долина» реализовывала недвижимость. В итоге оказалось, что паи, а соответственно и квартиры, были переоформлены на третьи лица. Алевтина Романова своей вины не признала.

Пермский краевой суд снизил ей наказание до 4,5 года колонии, а кассация направила уголовное дело на новое рассмотрение. В конце прошлого года по итогам очередного рассмотрения срок наказания Алевтине Романовой был снижен на год. Приговор был снова отменен в кассации, дело вновь рассматривалось краевым судом, который принял решение заменить наказание на условное.