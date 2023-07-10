В мотострелковом батальоне «Башкортостан» появится отряд для работы с беспилотниками

В структуре мотострелкового полка «Башкортостан» создадут отдельное подразделение по работе с беспилотными летательными аппаратами — отряд «Айгир» (в переводе с башкирского — «жеребец»). Об этом сообщается в Telegram-канале «Башкирский батальон».

Как сообщал «Ъ-Уфа», 10 апреля на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров проинформировал о намерении создать добровольческий мотострелковый полк для участия в специальной военной операции. В мотострелковый полк вошли танковый батальон имени Сергея Зорина, зенитно-артиллерийская батарея имени Шарифа Сулейманова, артиллерийская батарея имени Алексея Сухорукова, башкирская медицинская рота имени Ахмета Давлетова, батальоны имени Даяна Мурзина и Тагира Кусимова, а также артдивизион имени Мугина Нагаева. Общая численность воинского формирования — 2,5 тыс. человек.

Майя Иванова

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