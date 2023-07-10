Глава Удмуртии: если бы не ошибался, то и ситуаций проблемных было бы меньше

Глава Удмуртии Александр Бречалов признал за собой наличие ошибок, без которых «проблемных ситуаций было бы меньше». Об этом он рассказала в интервью порталу Izhlife. При этом, когда речь идет о системных ошибках, то ситуацию пытаются изменить, в том числе путем кадровых перестановок и изменением алгоритмов принятия решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

Как отметил господин Бречалов, свои отчеты в госсовете Удмуртии он всегда начинает с ошибок. «И даже на встрече с президентом об ошибках говорю обязательно. В целом, я думаю, что они неизбежны, потому что часто связаны с неправильными вводными»,— отметил руководитель республики.

При этом для членов команды причиной увольнения может стать системное и регулярное попадание в “красную зону” при реализации национальных или ключевых региональных проектов без достаточных оснований и негативных внешних факторов. Так, в этом году выговор получил министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев, который за месяц до потепления не проверил технику, подрядчиков и асфальтовые заводы. В результате к ремонту дорог приступили позднее.

«Другой вопрос, что публичная порка в настоящий момент, когда текучка у государственных и муниципальных органов власти доходит до 30% — она не нужна. Порадовать жителей чьей-то "кровью" — ну, в моменте это сработает. А дальше-то что?»,— отметил Александр Бречалов.