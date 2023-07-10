ТРК «Космопорт» заключил мировое соглашение с сетью Kiabi

Оператор самарского ТРК «Космопорт» – ООО «Виктор и Ко Мега» – в арбитражном суде заключил мировое соглашение с ООО «Керуска», оператором сети магазинов одежды Kiabi. Соответствующая информация появилась в электронной картотеке арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В прошлом году оператор «Космопорта» потребовал с ритейлера, объявившего в декабре 2021 года об уходе из РФ, 65 млн руб. упущенной выгоды «в виде недополученной арендной платы и операционных услуг за период с 30.09.2022 по 07.02.2025». Позже сумма исковых требований увеличилась до 70 млн руб.

По условиям мирового соглашения, торговый комплекс отказывается от претензий к арендатору, а ритейлер выплачивает «Космопорту» 45 млн руб. в течение 10 дней с даты подписания документа.

Сеть магазинов одежды для всей семьи Kiabi входит в группу Мюлье, которая также владеет сетями Ашан, Леруа Мерлен и Декатлон. Планы уйти с российского были связаны с тем, что ритейлер не смог занять на нем свою нишу. Магазины сети закрылись в первом полугодии 2022 года.

Сабрина Самедова