На проект капремонта «Дома Ногарева» в Уфе направят до 4 млн рублей

Средний специальный музыкальный колледж Башкирии на конкурсе 27 июля выберет разработчика проекта капитального ремонта и предложений по современному использованию объекта культурного наследия «Дом Ногарева» (улица Ленина, 10), сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет почти 5 млн руб. Он будет оплачен из бюджета Башкирии.

Проект необходимо разработать в течение четырех месяцев. Объем ремонтно-реставрационных работ должен быть определен в соответствии с результатами обследования и заданием на проведение работ. В проекте необходимо предусмотреть замену полов с подстилающими слоями, отделочных покрытий стен, элементов кровли, деревянных оконных блоков, замена систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электрооборудования, электроосвещения, сигнализации и связи. В кабинетах на полу должны быть ламинированные панели, в коридоре — керамический гранит с противоскользящей поверхностью.

На первом этаже необходимо обустроить четыре учебные аудитории площадью около 60 кв. м каждая, столовую на 40 человек, два туалета. На втором этаже должны быть четыре класса для индивидуальных занятий, гримерная, малый концертный зал со сценой и гардеробом.

Двухэтажный «Дом Ногарева» площадью 994,2 кв. м был построен в 1899 году. Он принадлежал купцу, владельцу чугунолитейных заводов на Южном Урале. Здание является выявленным объектом культурного наследия, входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Гостиница Метрополь». Здесь 13-20 марта 1917 году проводилось организационное собрание социал-демократов и был создан Уфимский комитет РСДРП.

В настоящее время в нем располагаются специальный музыкальный колледж, министерство молодежной политики и спорта Башкирии, Республиканский молодежный информационный центр, Республиканский центр содействия трудовой занятости молодежи.

Майя Иванова

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