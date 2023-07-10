Путин запретил взыскивать просрочку по кредитам с жителей новых регионов до 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым запрещается взыскивать просроченные долги с жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по кредитам и займам до 2026 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Запрет распространяется на задолженность перед профессиональными кредиторами — кредитными и микрофинансовыми организациями. Он не затронет просрочку по долгам между физлицами до 50 тыс. руб., займы индивидуальных предпринимателей, а также долги за жилищно-коммунальные услуги.

Осенью 2022 года в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Согласно действующему законодательству, на этих территориях до 1 января 2026 года будет действовать переходный режим для их интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.