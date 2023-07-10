Еще двое добровольцев из Курской области погибли в зоне СВО

В ходе выполнения задач специальной военной операции погибли два бойца из Курской области - Юрий Носонов и Сергей Орехов.

Как сообщили в правительстве региона, младший сержант Юрий Носонов родился 19 июля 1990 года в Орле. Тогда же переехал с семьей в Обоянский район Курской области. Окончил Зоринскую среднюю общеобразовательную школу, затем местный аграрный техникум. Был участником контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Добровольно вступил в ряды Вооруженных сил России, погиб 24 июня 2023 года.

Младший сержант Сергей Орехов родился 5 февраля 1996 года в селе Зорино Обоянского района. Окончил Зоринскую среднюю общеобразовательную школу, а после – Курский железнодорожный техникум. В январе добровольно отправился на фронт, погиб 28 июня.

Владимир Зоркий