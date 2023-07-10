КамАЗ планирует запустить по трассе М-11 еще минимум 15 беспилотников

КамАЗ планирует запустить по автодороге еще минимум 15 беспилотников. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам замглавы предприятия Ирека Гумерова, еще 15 беспилотников будут запущены в 2024 году. «Все говорят про беспилотники, теоретически мы уже понимаем, нужно понять на практике — как работает бизнес»,— отметил господин Гумеров.

В этом году, по его словам, КамАЗ будет работать с пятью беспилотниками. Первые полтора года будут экспериментальными, а позже речь будет идти уже о готовом продукте.

"Ъ-Казань"