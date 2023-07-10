В «Парму» пришел американский защитник

26-летний баскетболист Си Джей Брайс подписал контракт с пермским клубом. Рост Брайса составляет 196 см, вес — 92 кг. В сезоне-2021/2022 Брайс выступал за венгерский БК «Ньиредьхаза». Затем американский защитник перебрался в Германию, где играл в составе S. Oliver Baskets (Вюрцбург). Средняя статистика Брайса в 17 проведенных матчах составила 16,4 очка, 3,2 подбора, 1,1 передачи за 32 минуты.

Также стало известно еще об одном изменении в составе «Пармы». Как сообщает пресс-служба клуба, центровой Кирилл Попов продолжит карьеру в БК «Темп-СУМЗ-УГМК». Он провел в составе «Пармы» 29 матчей в Единой лиге ВТБ.