Жителя Ижевска обвиняют в нанесении граффити с нацисткой символикой на стены жилых домов

В столице Удмуртии 29-летнего местного жителя обвиняют в публичной демонстрации нацистской атрибутике (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, причиной стали нарисованные на стенах графические изображения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В частности, по версии следствия, мужчина с помощью аэрозольного баллончика нанес на стены жилых домов изображения, имеющие сходство с нацистской атрибутикой. Место преступления стали здания на улице Редукторная и Репина.

В рамках расследования личность обвиняемого установлена. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за публичное демонстрирование нацистской атрибутики. Обвиняемого допросили, а также провели проверку показаний на месте. В настоящее время устанавливаются все обстоятельств совершенного преступления.