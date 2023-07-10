Основные работы на обходе Анапы хотят завершить в 2023 году

Основной объем работ по реконструкции автодороги А-290 «Новороссийск — Керчь» на участках 52–73-й км и 73–100-й км планируют завершить в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Дорогу расширят до четырех полос. К настоящему времени готовность мостов, путепроводов, развязок и переходов на участках составляет 60–80%. Общая протяженность участков достигает 42,5 км.

Участок автодороги в районе 52–73-й км пройдет в обход поселков Нижняя Гостагайка, Виноградный и Уташ северо-восточнее Витязевского лимана. Второй отрезок обойдет хутор Белый, станицы Нефтяная и Старотитаровская.

Участки являются продолжением автотрассы, пролегающей в обход Анапы. Работы на всех трех этапах начались в 2018 году.

«Фактически это три этапа большого проекта Росавтодора по возведению единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 "Дон" с полуостровом Крым в обход крупных населенных пунктов»,— говорится в сообщении.

Общая длина обновленной трассы составит 57 км. С завершением работ маршрут транзитных перевозок будет пролегать, минуя город.

Анастасия Донскова

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