УФАС возбудило дело против котельной поселка Увильды

Управление ФАС России по Челябинской области обнаружило признаки злоупотребления доминирующим положением в действиях ООО «Котельная поселка Увильды». Возбуждено дело о нарушении закона «О защите конкуренции», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Котельная оказывает услуги теплоснабжения 248 гражданам и восьми юридическим лицам. Министерство тарифного регулирования и энергетики региона пожаловалось в УФАС, что поставщик не обращается для установления тарифа, но начисляет плату потребителям. «Деятельность в сфере теплоснабжения подлежит госрегулированию. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, на территории региона устанавливаются министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области»,– подчеркивает антимонопольное ведомство.

Челябинское УФАС возбудило дело по признакам нарушения п. 10 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции», которым запрещено занимающему доминирующее положение хозяйствующему субъекту нарушать установленный нормативными правовыми актами порядок ценообразования, результатом чего могут быть ущемлены интересы неопределенного круга потребителей.

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