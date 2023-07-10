Топ-менеджмент банка «Точка» и консорциум инвесторов, в состав которого вошли «Интеррос» Владимира Потанина и другие крупные компании, намерены консолидировать 100% акций банка. Для этого консорциум воспользуется преимущественным правом, которым обладает миноритарий «Точки» Catalytic People. Через эту компанию консорциум сейчас контролирует 9,99% акций банка. При этом по результатам сделки никто из инвесторов, включая «Интеррос», не будет обладать контролем в компании.

Французская компания Kering SA, владеющая брендами Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, приобрела парфюмерную компанию Creed за €3,5 млрд, сообщает газета Financial Times. Таким образом производитель приступает к стратегически важной экспансии в конкурентном секторе элитной косметики. Компания Creed была основана в 1760 году в Лондоне как ателье по пошиву одежды для европейской знати. Позже она преобразилась в парфюмерный бренд и в 1854 году по просьбе Наполеона III переехала в Париж. Одеколоны Creed, как отмечают авторы статьи, издавна использовали члены британской королевской семьи, в том числе король Георг III.

Китайские компании Ant Group и Alibaba, основанные Джеком Ма, из-за конфликта бизнесмена с властями потеряли свыше $850 млрд, подсчитал Bloomberg. Ant Group отменила IPO и пересмотрела бизнес-модель, в том числе свернув операции в чувствительных секторах экономики, из-за чего оценка компании упала четыре раза, до почти $80 млрд. Alibaba пришлось разделить бизнес на шесть подразделений, что также привело к резкому снижению рыночной стоимости.