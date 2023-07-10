Столичного дрессировщика верблюдов попытались вывести из комы

Дрессировщика верблюдов Игоря Корчагина врачи попытались вывести из медикаментозной комы. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье».

В телеграм-канале «Цирковые» сообщили, что Корчагина на время отключили от аппаратов: «Была частичная реакция на слова, проявлялись рефлексы, но самостоятельно контролировать дыхание (сатурацию) он пока не может». Врачи вновь ввели его в медикаментозную кому, чтобы предотвратить осложнения: у артиста была аспирационная пневмония.

Ранее сотрудник ЧОПа в ходе конфликта ударил дрессировщика по ногам. Тот упал, ударился головой и потерял сознание. ГУ МВД по Пермскому краю объявило в розыск подозреваемого в избиении артиста. Им оказался 20-летний Самандар Исмаиилов. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).