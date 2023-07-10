В Орловской области приостановили работу нелегального детского лагеря

Прокуратура приостановила работу несанкционированного детского лагеря в деревне Вязки Орловского района Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о летнем лагере, который без регистрации в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления организовало КФХ «Конный клуб "Вязки"». Компания не имела соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения и не проинформировала региональное управление Роспотребнадзора о планируемых сроках заезда подростков, их количестве и режиме работы.

В отношении КФХ «Конный клуб "Вязки"» были возбуждены административные дела из-за нарушений санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства (по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ и ст. 6.6 КоАП РФ). По результатам проверки Орловский районный суд приостановил деятельность лагеря дневного пребывания на 90 суток.

КФХ «Конный клуб "Вязки"», согласно Kartoteka.ru, зарегистрировано в феврале 2022 года. Основной вид деятельности — разведение лошадей. Учредителями выступают директор Вячеслав Гречишников, Михаил Корягин и Елена Савчина.

Алина Ковалева