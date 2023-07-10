Путин освободил льготников от уплаты пошлин за нотариальную доверенность

Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 2024 года освобождает льготные категории граждан от уплаты пошлин за нотариальное удостоверение доверенности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее государственная госпошлина за нотариальное удостоверение доверенностей для граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, составляла 200 руб. Право на льготы имели инвалиды первой и второй групп, ветераны Великой Отечественной войны, Герои России и Герои Советского Союза, Герои труда, дети-сироты, и другие.

Однако ранее от уплаты пошлин освобождалась лишь часть льготников. Теперь послабления действует для всех категорий граждан, имеющих право на льготы. Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

Анастасия Ларина