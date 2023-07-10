В Ярославле вновь выставили на торги недостроенный спорткомплекс

МКУ «Агентство по аренде земельных участков» Ярославля выставило на продажу объект незавершенного строительства на улице Павлика Морозова, за домом 5. Соответствующий аукцион размещен на официальном сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль Фото: ФК «Шинник» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль Фото: ФК «Шинник»

Общая площадь земельного участка составляет 2,5 тыс. кв.м., площадь застройки — 1 тыс. кв.м. Степень готовности здания, согласно извещению, составляет 11%. На участке забиты сваи, он огорожен строительным забором. Собственник сможет построить здесь объекты административного назначения для оказания услуг населению.

Объект продают уже в четвертый раз с 2022 года, начальная цена аукциона составляет 3,9 млн руб. (ранее — 5,9 млн руб.). Трижды торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Новый аукцион пройдет 16 августа.

Недостроенное здание в июле 2021 года было изъято у ООО «Новые Автомобильные Комплектующие» арбитражным судом Ярославской области по иску МКУ «Агентство по аренде земельных участков». Предприятие должно было построить на арендованном участке спортивно-оздоровительный комплекс с инженерными коммуникациями до 2015 года. Из-за срыва сроков суд принял решение изъять объект у общества.

Алла Чижова