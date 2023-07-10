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В Ульяновской области суд рассмотрит дело о мошенничестве с ущербом казне на 209 млн рублей

Утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении жителя Ульяновской области. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На этапе предварительного расследования установлено, что 51-летний фактический руководитель ООО «Агрофирма Лаишевская» направил в органы власти ряд документов, по которым проект его коммерческой фирмы получил статус Особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области. В связи с этим он получил в аренду без проведения торгов ряд земельных участков, принадлежащих региону.

После этого, по версии следствия, обвиняемый создал видимость реализации проекта и направил в уполномоченный орган области недостоверные сведения. Это позволило компании обвиняемого получить в 2021-2022 году в собственность по договорам купли-продажи участки по цене, равной 20 % их кадастровой стоимости.

Сумма ущерба, нанесенного региональному бюджету, составила свыше 209 млн руб. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Георгий Портнов

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