Число дел о жестоком обращении с животными на Кубани увеличилось в 2 раза

В Краснодарском крае растет число преступлений, предусмотренных уголовной статьей за жестокое обращение с животным (ст. 245 УК РФ). За шесть месяцев 2023 года в органах внутренних дел региона зарегистрировано 15 фактов живодерства, тогда как годом ранее — восемь. Об этом сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Главного управления МВД по краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«По статистике чаще всего подобные преступления совершают мужчины. Чаще страдают от жестокости бездомные животные. Рост детской жестокости по отношению к животным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначителен»,— отметили в ведомстве.

По данным полиции, большая часть уголовных дел по 245-й статье УК РФ доходит до суда. Так, в прошлом году в суд было передано восемь уголовных дел о жестоком обращении с животными, в текущем году — 12.

В середине июня общественный резонанс вызвала история о школьнице из Северского района, которая на камеру издевалась над щенком и выкладывала садистские ролики в соцсети. Полицейские разыскали девочку и поставили ее на профилактический учет. Щенка приютил местный фонд помощи животным.

В апреле в Сочи задержали мужчину, зарезавшего тесаком собаку своей девушки. О происшествии в полицию сообщили соседи злоумышленника.

Осенью прошлого года новороссийские полицейские, спасатели и волонетеры спасли двух собак породы кане-корсо, которых владелец оставил без еды и воды на территории недостроенного дома в поселке Гайдук. Полиция организовала проверку по факту жестокого обращения с животными.

Наталья Решетняк

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