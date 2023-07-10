Возобновятся прямые рейсы из Уфы в Астану

С 11 июля авиакомпания Red Wings возобновит прямые рейсы из Уфы в Астану (Казахстан) на самолетах Sukhoi Superjet 100. Перелеты будут проходить по вторникам, продолжительность полета — 1,5 часа.

Кроме того, перевозчик увеличит число рейсов из Уфы в Алматы до двух раз в неделю, по вторникам и субботам.

Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Компания зарегистрирована в 1999 году в Москве. Первоначально называлась «Авиалинии 400». Нынешнее название получила в 2007 году. Маршрутная сеть состоит из более 100 российских и международных направлений. Большую часть флота авиакомпании составляют Sukhoi SuperJet, сейчас у компании 19 таких лайнеров, отмечается на ее сайте.

Майя Иванова

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