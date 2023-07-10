УФАС отметило сокращение числа псевдо-квитанций за ЖКУ в Петербурге

Количество псевдо-квитанций по оплате жилищно-коммунальных услуг в Санкт-Петербурге, рассылаемых недобросовестными компаниями, уменьшается. Об этом на пресс-конференции 10 июля сообщила заместитель руководителя Санкт-Петербургского УФАС Марина Никитина.

По ее словам, за первое полугодие 2023 года в антимонопольную службу поступило 10 заявлений граждан на проверку компаний, рассылающих сомнительные извещения. Управление ФАС выдало 14 предупреждений в рамках закона «О защите конкуренции», из них пять — по псевдо-квитанциям. Для сравнения, в 2022 году было порядка 25-30 обращений от граждан по сомнительным извещениям.

«Рассылка идет волнообразно. На сегодняшний день можно говорить, что количество таких квитанций сократилось, потому что управление активно ведет борьбу с такими злостными нарушителями антимонопольного законодательства. Меняются формы, тексты квитанций. Думаю, что сентябрь-октябрь будет затишье. Когда появятся петербуржцы в городе после дач и отпусков, то такая волна опять появится. Но в целом, можно сказать, что уменьшается количество таких нарушений»,— пояснила госпожа Никитина.

Она также отметила, что псевдо-квитанции активно распространяются по Петербургу с 2018 года. Листовка, как правило, оформляется с использованием элементов обычных квитанций за ЖКУ (штрих-коды, ссылки на ФЗ, обращение к плательщикам, расчетная таблица). Больше всего сомнительные компании предлагают услуги по проверке индивидуальных учетов приборов (воды, электричества), а также счетчиков учета потребления газа. Так, УФАС вынесло предупреждение в отношении ООО «ЕЦПУ» (рассылало листовки от имени ООО «ГЦУИЭР» на проверку приборов учета), ООО «ЦМС», ООО «Невагаз» и других.

«Всего с 2018 года по настоящее время ФАС по всем регионам было возбуждено 101 административное дело по данным правонарушениям, из них 12 дел возбуждено за неисполнение предписания»,— подчеркнула госпожа Никитина.

Алла Михеенко

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