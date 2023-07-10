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Волгоградского сотрудника Роспотребнадзора оштрафовали за взятку

Центральный районный суд Волгограда признал сотрудника регионального управления Роспотребнадзора виновным в получении взятки (ч.2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд пришел к выводу, что фигурант с ноября 2020 года по июнь 2022 года «получил от представителя двух индивидуальных предпринимателей в качестве взятки денежные средства в сумме 120 тыс. рублей за общее попустительство при проведении проверок и оказание консультативных услуг в целях исключения возможности привлечения коммерсантов к установленной законом ответственности», — сообщили в надзорном ведомстве.

Сообщается, что на этапе предварительного расследования фигурант отрицал вину, но в суде сознался в содеянном.

Согласно информации с сайта Центрального районного суда Волгограда, приговор Виталию Осадчеву по делу о взятке на прошедшей неделе оглашал судья Роман Хомутов. На сайте управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Виталий Осадчий назван начальником отдела защиты прав потребителей.

В прокуратуре сообщили, что подсудимого приговорили к штрафу в 800 тыс. руб и на два года запретили занимать определенные должности.

Дарья Васенина

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