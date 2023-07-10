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обновлено 16:28

Врачи в Удмуртии сохранили одного ребенка женщине с внематочной многоплодной беременностью

В столице Удмуртии спасли жизнь женщине беременной женщине, у которой на восьмой неделе обнаружили внематочную беременность. При этом один плод находился в полости матки, а другой — в маточной трубе, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Отмечается, что такое расположение эмбрионов в двойне очень редкий клинический случай. При этом при внематочной беременности всегда проводится экстренная операция по удалению плода, поскольку она создает угрозу жизни женщины.

«В данном случае в любой момент мог произойти разрыв маточной трубы и угла матки. Но так как беременность была очень долгожданной, было принято решение попробовать сохранить второй плод»,— рассказала заведующая перинатальным центром 1 РКБ, главный специалист по акушерству и гинекологии минздрава Удмуртии Елена Сахабутдинова.

Врачи провели операцию, удалив внематочную беременность и наложив швы на угол матки. Второй плод удалось сохранить, он развивается в соответствии со сроками беременности. Женщина хорошо перенесла операцию, она продолжает оставаться под наблюдением врачей.

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