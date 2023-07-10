Группа «Синара» вложит 16 млрд рублей в строительство горнолыжного комплекса в Карачаево-Черкесии

Группа «Синара» планирует построить горнолыжный комплекс в Карачаево-Черкесии, макет комплекса компания представила на выставке «Иннопром». В проект «Архыз 1700» войдут несколько отелей: общая площадь комплекса — 98,1 тыс. кв. м, он рассчитан на 894 номера (2,3 тыс. мест). Новый комплекс даст 832 рабочих места, а объем инвестиций составит 16 млрд руб.

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Согласно презентации проекта, на территории построят трехзвездочный отель (11,8 тыс. кв. м, 159 номеров, 378 мест), апарт-отель (34,2 тыс. кв. м, 348 номеров, 920 мест), гостиничный комплекс (15,3 тыс. кв. м, 102 номера, 418 мест), четырехзвездочный отель (19,7 тыс. кв. м, 160 номеров, 330 мест) и пятизвездочный отель (17,4 тыс. кв. м, 125 номеров, 263 места).

Свои планы на развитие курорта компания обозначала еще в прошлом году.

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