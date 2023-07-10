Автозавод «Урал» и «Россети Урал» займутся развитием грузового электротранспорта

Генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор и генеральный директор АО «Автомобильный завод "Урал"» Павел Яковлев заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание прошло на стенде Челябинской области в рамках «Иннопрома-2023». На нем присутствовал глава региона Алексей Текслер. Соглашение предусматривает проведение компанией «Россети Урал» опытной эксплуатации автомобиля «Урал» на электрической тяге. После завершения доработки модели автомобиль-мастерская на шасси «Урал» будет передан электросетевой компании.



Фото: Пресс-служба «Россети Урал»

«Поддержка уральских производителей при внедрении инноваций, которые будут полезны нашей компании, несомненный приоритет. Новую модель спецтехники мы планируем передать в одно из отделений филиала "Челябэнерго" уже в 2024 году. Следующая модификация более мощной модели будет протестирована в электросетевом комплексе "Россети Урал" в труднопроходимой местности в 2025 году. Уверен, что совместная работа двух крупнейших уральских компаний будет высокоэффективна и позволит вывести линейку экологически чистого грузового транспорта на российский рынок нашим партнерам»,— отметил Александр Пятигор.

Новинка является первым шагом автозавода «Урал» на пути выпуска машин с альтернативными источниками энергии. Взаимодействие двух компаний не только будет способствовать развитию производства экологически чистого транспорта на электротяге, но также подтвердит возможность его применения в решении производственных задач электроэнергетики и снизит негативное воздействие автомобилей на окружающую среду.

«Новая инновационная разработка будет работать практически беззвучно, а его двигатель не только очень тихий, но и в режиме электротяги не загрязняет воздух и не наносит вреда природе. Конкурентные преимущества разрабатываемой нами линейки сегодня широко востребованы в больших городах с высокой загазованностью. Предприятие намерено сохранить экологическую направленность в своей работе»,— подчеркнул Павел Яковлев.

Сегодня «Россети Урал» использует около 1,4 тыс. единиц спецтехники. Основу автопарка составляют автогидроподъемники, бригадные автомобили, многофункциональные установки на шасси полностью отечественных производителей. Помимо этого компания вносит вклад в развитие рынка электротранспорта путем расширения электрозарядной инфраструктуры. Так, на конец 2022 года общее число электрозарядных станций (ЭЗС) в Челябинской области составляет 44 штуки. До конца 2025 года в регионе планируется ввести еще 7 станций.

ОАО «МРСК Урала»