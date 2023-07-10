«Лом, против которого нет приема»

Футбольный клуб «Зенит» не смог выиграть предсезонный турнир, где кроме действующего чемпиона страны, принимали участие азербайджанский клуб «Нефтчи», сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче». Основное время матча с турками в Санкт-Петербурге завершилось вничью — 0:0. «Зенит» одержал победу в серии пенальти. Два одиннадцатиметровых отразил Михаил Кержаков. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Большой футбольный сезон в нашей стране начинается уже на этой неделе матчем Суперкубка России «Зенит»—ЦСКА, и сейчас мы получили возможность оценить будущих соперников, которые играли в межсезонных турнирах. Понятно, что подобные игры не ответят на все вопросы, здесь иногда даже формат встреч отличается от обычного футбольного матча.

Например, две игры ЦСКА и «Динамо» вообще состояли из трех таймов по 30 минут каждый, а в перерывах проходили различные конкурсы, победы в которых меняли счет на табло. Так что тот, кто не смотрел футбол, пусть не падает в обморок, увидев, что первую встречу армейцы проиграли (0:5), счет второй был 3:6. Результат подобных матчей сейчас мало интересует наставников, уверен футбольный эксперт Олег Корнаухов:

«Играют два дня подряд. Очень большая ротация как футболистов "Динамо", так и футболистов ЦСКА, поэтому все получат свое игровое время.

Это шоу для зрителей, потому что тренеры, думаю, абсолютно не обращают внимания на результат».

Явка, кстати, на эти встречи была достойная. 9 июля на ВТБ арене вообще собралось около 20 тыс. человек. Уверен, все получили удовольствие, но поклонникам ЦСКА все-таки тревожно. Слишком много неоднозначных и даже скандальных новостей приходит из стана красно-синих. После того как «Зенит» вроде как перехватил у армейцев Марио Фернандеса, появилась информация, что один из ключевых футболистов ЦСКА, парагваец Хесус Медина переходит не куда-нибудь, а в «Спартак».

Такое, конечно, бывает, но каждый подобный трансфер между клубами, которые, мягко говоря, друг друга недолюбливают, всегда сопровождается скандалом. Нынешняя ситуация не исключение, хотя официально о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак» пока не обвялено. Еще совсем недавно подобный переход был бы невозможен в принципе, уверен комментатор Игорь Кытманов:

«Когда главой армейцев был Евгений Гинер, тяжело было представить прямой переход в московский "Спартак" из ЦСКА одного из ведущих игроков, вот честно».

К тому же в спортивных СМИ появлялась информация, что в ближайшее время из ЦСКА в турецкий «Бешикташ» переходит полузащитник сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов. Игрока оценили в солидные €6 млн, не считая бонуса, который может добавить к сумме сделки еще €1 млн. Как со всем этим армейцы справятся, будет понятно уже по ходу сезона.

«Зенит», в отличие от ЦСКА, подходит к старту РПЛ без серьезных потерь. Почти всех дорогих легионеров самый богатый клуб страны сохранил и прикупил новых. Правда, в последнем матче предсезонного турнира с «Фенербахче» Клаудиньо получил травму, его заменили в начале первого тайма.

Этот матч «Зенит» выиграл, но по пенальти. Два одиннадцатиметровых взял Михаил Кержаков. Основное время завершилось вничью — 0:0. Матч в Санкт-Петербурге собрал аж 35 тыс. болельщиков, что впечатляет. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, конечно, благодарил тех, кто пришел на стадион, но даже не скрывал, что все его мысли уже о Суперкубке.

Правда, когда тренеру напомнили, что лучший клуб страны из трех матчей предсезонного турнира в основное время выиграл лишь один, а с такими соперниками как «Црвена Звезда» и «Фенербахче» был порой беспомощен, Семак откровенно обиделся:

— Оригинальный вывод вы сделали. Я абсолютно с ним не согласен. — То, что мы не выигрываем, это факт. — Сегодня мы выиграли — это во-первых. И, во-вторых, что касается качества игры, мы с "Црвена Звезда" тоже не хуже играли, а то и лучше, и острее моменты создавали. То, что мы не забили, не выиграли, на этом этапе результат не имеет значения.

Но как бы не пытались критиковать «Зенит» после пораженья от «Црвены Звезды» и после двух безголовых таймов с «Фенербахче», действующий чемпион по-прежнему главный фаворит в любом противостоянии и с любым противником из нашего чемпионата. То, что Суперкубок выиграет «Зенит», букмекеры вообще не сомневаются. Все-таки €200 млн в год и банда бразильцев — лом, против которого нет приема. По крайней мере, внутри страны.

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