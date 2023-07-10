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Коммерсантъ FM
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«Лом, против которого нет приема»

Владимир Осипов — об отсутствии интриги перед стартом футбольного сезона

Футбольный клуб «Зенит» не смог выиграть предсезонный турнир, где кроме действующего чемпиона страны, принимали участие азербайджанский клуб «Нефтчи», сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче». Основное время матча с турками в Санкт-Петербурге завершилось вничью — 0:0. «Зенит» одержал победу в серии пенальти. Два одиннадцатиметровых отразил Михаил Кержаков. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Большой футбольный сезон в нашей стране начинается уже на этой неделе матчем Суперкубка России «Зенит»—ЦСКА, и сейчас мы получили возможность оценить будущих соперников, которые играли в межсезонных турнирах. Понятно, что подобные игры не ответят на все вопросы, здесь иногда даже формат встреч отличается от обычного футбольного матча.

Как «Зенит» по пенальти обыграл «Фенербахче»

Например, две игры ЦСКА и «Динамо» вообще состояли из трех таймов по 30 минут каждый, а в перерывах проходили различные конкурсы, победы в которых меняли счет на табло. Так что тот, кто не смотрел футбол, пусть не падает в обморок, увидев, что первую встречу армейцы проиграли (0:5), счет второй был 3:6. Результат подобных матчей сейчас мало интересует наставников, уверен футбольный эксперт Олег Корнаухов:

«Играют два дня подряд. Очень большая ротация как футболистов "Динамо", так и футболистов ЦСКА, поэтому все получат свое игровое время.

Это шоу для зрителей, потому что тренеры, думаю, абсолютно не обращают внимания на результат».

Явка, кстати, на эти встречи была достойная. 9 июля на ВТБ арене вообще собралось около 20 тыс. человек. Уверен, все получили удовольствие, но поклонникам ЦСКА все-таки тревожно. Слишком много неоднозначных и даже скандальных новостей приходит из стана красно-синих. После того как «Зенит» вроде как перехватил у армейцев Марио Фернандеса, появилась информация, что один из ключевых футболистов ЦСКА, парагваец Хесус Медина переходит не куда-нибудь, а в «Спартак».

Такое, конечно, бывает, но каждый подобный трансфер между клубами, которые, мягко говоря, друг друга недолюбливают, всегда сопровождается скандалом. Нынешняя ситуация не исключение, хотя официально о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак» пока не обвялено. Еще совсем недавно подобный переход был бы невозможен в принципе, уверен комментатор Игорь Кытманов:

«Когда главой армейцев был Евгений Гинер, тяжело было представить прямой переход в московский "Спартак" из ЦСКА одного из ведущих игроков, вот честно».

К тому же в спортивных СМИ появлялась информация, что в ближайшее время из ЦСКА в турецкий «Бешикташ» переходит полузащитник сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов. Игрока оценили в солидные €6 млн, не считая бонуса, который может добавить к сумме сделки еще €1 млн. Как со всем этим армейцы справятся, будет понятно уже по ходу сезона.

Почему «Зенит» приобрел еще одного игрока из Бразилии

«Зенит», в отличие от ЦСКА, подходит к старту РПЛ без серьезных потерь. Почти всех дорогих легионеров самый богатый клуб страны сохранил и прикупил новых. Правда, в последнем матче предсезонного турнира с «Фенербахче» Клаудиньо получил травму, его заменили в начале первого тайма.

Этот матч «Зенит» выиграл, но по пенальти. Два одиннадцатиметровых взял Михаил Кержаков. Основное время завершилось вничью — 0:0. Матч в Санкт-Петербурге собрал аж 35 тыс. болельщиков, что впечатляет. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, конечно, благодарил тех, кто пришел на стадион, но даже не скрывал, что все его мысли уже о Суперкубке.

Правда, когда тренеру напомнили, что лучший клуб страны из трех матчей предсезонного турнира в основное время выиграл лишь один, а с такими соперниками как «Црвена Звезда» и «Фенербахче» был порой беспомощен, Семак откровенно обиделся:

— Оригинальный вывод вы сделали. Я абсолютно с ним не согласен.

— То, что мы не выигрываем, это факт.

— Сегодня мы выиграли — это во-первых. И, во-вторых, что касается качества игры, мы с "Црвена Звезда" тоже не хуже играли, а то и лучше, и острее моменты создавали. То, что мы не забили, не выиграли, на этом этапе результат не имеет значения.

Но как бы не пытались критиковать «Зенит» после пораженья от «Црвены Звезды» и после двух безголовых таймов с «Фенербахче», действующий чемпион по-прежнему главный фаворит в любом противостоянии и с любым противником из нашего чемпионата. То, что Суперкубок выиграет «Зенит», букмекеры вообще не сомневаются. Все-таки €200 млн в год и банда бразильцев — лом, против которого нет приема. По крайней мере, внутри страны.

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