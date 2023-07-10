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В Кургане и пригородах отключат воду в связи реконструкцией очистных сооружений

Администрация Кургана сообщили о прекращении подачи холодной воды в ночь с четверга на пятницу 14 июля и до ночи с субботы на воскресенье 15 июля. Также отключение коснется поселка Новый Мир, села Кетово, микрорайонов Путейский, Черемухово и Тополя. Это связано с масштабными ремонтными работами на очистных сооружениях водопровода «Арбинка» и поможет продолжать их без длительного отключения воды. Прекращение водоснабжения не коснется микрорайонов Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк.

Администрация Кургана советует заранее запасти воду на время отключения. Вечером четверга, 13 июля, из-за большого разбора давление в сети снизится, что может помешать поступлению воды на верхние этажи.

Во время прекращения водоснабжения будет осуществляться подвоз воды в социальные объекты: больницы и поликлиники, спецприемники и приюты, учреждения УФСИН и другие при наличии заявок.

В течение дня 16 июля для промывки системы будет подана вода с повышенным содержанием хлора. На следующий день аккредитованная лаборатория «Водного Союза» произведет отбор проб на 17-ти контрольных точках. После проверки и получения анализов на соответствие нормам и требованиям СанПиН воду можно будет использовать не только для технических нужд.

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