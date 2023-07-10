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Владимир Путин посчитал «хорошим» объем инвестиций в основной капитал Удмуртии

Президент России Владимир Путин назвал «хорошим» показатель инвестиций в основной капитал Удмуртии. Об основных показателях экономики региона сегодня, 10 июля, рассказал руководитель республики Александр Бречалов в рамках рабочей встречи.

Фото: Пресс-служба Кремля

Фото: Пресс-служба Кремля

Так, по словам господин Бречалова по итогу 2022 года ВРП достиг 910 млрд руб., рост в разрезе пяти лет — 340 млрд руб. Инвестиции в основной капитал составили 137 млрд руб.

«Честно сказать, не выдающийся результат. Знаем и понимаем, что можем больше и лучше, но тем не менее динамика тоже есть. Мы ставили себе более амбициозные цели и считаем, что и ковид, и другие обстоятельства не могут помешать этому развитию. Да, положительная динамика есть — плюс 54 млрд руб.»,— рассказал глава региона.

Лента

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