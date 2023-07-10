Два человека за сутки попали под колеса поездов в Петербурге

Двое петербуржцев получили травмы на железной дороге в Санкт-Петербурге 9 июля, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Оба попали в медучреждения с травмами.

Первый инцидент произошел днем на железнодорожном переезде станции «Старая деревня», где 23-летний мужчина попытался пересечь пути на велосипеде и столкнулся с проезжающим поездом. Позже у станции «Белоостров» травмы от столкновения с составом получила 75-летняя пенсионерка, переходившая железнодорожные пути в неположенном месте. Угрозы жизням пострадавших в настоящий момент нет.

Следственные органы проводят проверки по факту обоих происшествий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «красная» ветка петербургского метро встала из-за упавшего на рельсы пассажира.

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