Товарооборот Челябинской области и ЮАР вырос на 63%

Взаимный товарооборот Челябинской области с Южно-Африканской Республикой в 2022 году вырос на 63,2% по сравнению с 2021-м, до $206,8 млн руб. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер на встрече с чрезвычайным и полномочным послом ЮАР в РФ Мзувукиле Джеффом Макетука на «Иннопроме-2023».

По словам главы региона, сегодня Челябинская область обеспечивает 16% товарооборота России с Южно-Африканской Республикой. На встрече стороны обсудили возможности по увеличению товарооборота, в том числе с помощью международного транспортного коридора «Север-Юг». Алексей Текслер сообщил, что сейчас с рядом стран отрабатывается логистический маршрут коридора, чтобы обеспечить транзит и логистику между РФ и Центральной Азией для усиления взаимодействия со всеми странами, включая ЮАР.

Чрезвычайный посол заинтересовался этим предложением. «Мы знаем, что путь через Иран может быть альтернативой в условиях санкций. Если правильно выстроить все потоки, это будет хорошей альтернативой для России. Мы заинтересованы в получении более глубокой информации по этому вопросу. Наша сторона сможет их проработать с Казахстаном и Ираном»,– сообщил Мзувукиле Джефф Макетука. Он отметил, что наиболее интересным регионом-партнером для Челябинской области может стать провинция Гаутенг – один из индустриальных хабов ЮАР.

Также стороны обсудили сотрудничество в сфере высшего образования, в том числе вопрос обмена студентами и совместные образовательные программы.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте