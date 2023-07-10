«Уральские авиалинии» запустят дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Красноярск

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 23 июля увеличит количество рейсов из Екатеринбурга в Красноярск. В пресс-службе перевозчика сообщили, что перелеты по данному направлению будут выполняться четыре раза в неделю по вторникам, средам, субботам и воскресеньям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Обратные рейсы в аэропорт Кольцово запланированы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Кроме того, пассажиры из Красноярска могут воспользоваться стыковками в аэропорту Екатеринбурга в Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Сочи, Махачкалу.

Стоимость билетов — от 8 884 руб.

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