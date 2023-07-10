Владимир Путин выделил снижение темпа строительства детских садов в Удмуртии на встрече с главой региона

В Удмуртии существует проблема с привлечение медицинских кадров, строительством дорог и бюджетной обеспеченностью, в том числе по уровню государственного долга. Об этом сегодня, 10 июля, глава региона Александр Бречалов доложил президенту России Владимиру Путину в рамках рабочей встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

Так, по словам господина Бречалова, в республике остается напряженность в вопросе укомплектованности специалистами больниц. «Мы считаем, что если даже одно обращение жителя есть о том, что он в разумные сроки не может записаться к врачу, то это говорит о том, что мы здесь не дорабатываем»,— заявил господин Бречалов.

В настоящее время Удмуртия занимает 26 позицию в общефедеральном рейтинге, среди регионов ПФО — третье. За последние два года впервые за долгое время наблюдался положительный баланс.

Отдельно в рамках доклада Александр Бречалов выделил бюджетную обеспеченность и уровень государственного долга. По его словам, при росте отчислений в федеральный бюджет, особенно с 2020 года, республика находится в дефиците.

Еще одна проблема в регионе — это строительство дорог, которых стали ремонтировать и конструировать больше. Однако при таких объемах страдает качество. «Стараемся исправить ситуацию, в частности, активно привлекаем общественные организации, активных граждан для контроля при сдаче-приемке непосредственно объектов. Хорошие дает результаты, в тонусе наши подрядчики»,— рассказал глава республики.

Президент страны Владимир Путин заострил внимание на строительстве детских садов, проблема с которыми остается не решенной. За последние пять лет в Удмуртии построили 54 таких учреждений, однако этого недостаточно.

«Почему на это обратил внимание? Потому что, к сожалению, за предыдущие годы строительство тоже немножко "присело". За счет того, что есть ресурсы и по дошкольным учреждениям, на стройку в целом — у нас же раскручена стройка очень хорошо. Средства на социальные объекты тоже есть»,— подчеркнул господин Путин.

Глава Удмуртии с существование проблемы согласился. «Проблема есть. Очередность есть, как и по школам, и это мы тоже видим. Нас поддерживает правительство в этом вопросе, я думаю, что мы сохраним такие же темпы строительства»,— в свою очередь отметил Александр Бречалов.