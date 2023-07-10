В Зауралье завершился прием документов на довыборы в облдуму

В Курганской области закончился период выдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутата облдумы по одномандатному округу №10 (Щучанскому). Как сообщают в избиркоме региона, документы подали четыре человека.

От «Единой России» на мандат претендует генеральный директор ООО «МобиДик» Александр Черняк. «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» выдвинула врача-невролога Нажибу Хайрнасову. От ЛДПР на выборы идет специалист Центра татарской культуры Отдела традиционных национальных культур народов Курганской области Курганского областного дома народного творчества Алена Ковригина. КПРФ представляет водитель школьного автобуса Михаил Деулин.

Довыборы депутата Курганской областной думы состоятся в единый день голосования 10 сентября.