В Якутии и Хабаровском крае вводится режим ЧС из-за пожаров в лесах

Режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами вводится в лесах Якутии и Хабаровского края, сообщает МЧС РФ со ссылкой на решение правительственной комиссии сегодня, 10 июля. По состоянию на сегодня в Якутии бушует 165 пожаров, в тушении задействовано более 1 тыс. человек. На помощь прибыли силы из других регионов Дальнего Востока.

Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале, за последнюю неделю огнеборцами ликвидировано 140 лесных пожаров, благодаря чему пройденная огнем площадь сокращена почти на 37 тыс. га. На заседании оперштаба первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников отметил, что причиной повышения количества возгораний стали сухие грозы и стабильно высокие температуры.

В Республике Саха наибольшее количество пожаров остается в Алданском, Усть-Майском, Верхнеколымском и Среднеколымском районах. В Нерюнгринском районе прошедшие дожди позволили уменьшить класс пожарной опасности до 1-го. В Усть-Майский район прибыло подразделение парашютно-десантной пожарной службы — 50 человек из Магадана. Всего в республике работают 218 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы с межрегиональных авиабаз лесной охраны.

По данным правительства Хабаровского края, в регионе зафиксировано 52 возгорания в труднодоступных северных районах, куда были дополнительно направлены 149 парашютистов-десантников из Приморья, Бурятии и федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана». В тушении задействованы четыре воздушных судна и десять единиц другой техники. Причиной пожаров названы сухие грозы.

Николай Борисов, Якутск