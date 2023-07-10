В Казани рабочего насмерть придавило стрелой манипулятора

В Казани 47-летний рабочий скончался после падения на него стрелы манипулятора. Об этом сообщило управление СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Инцидент произошел 7 июля на территории пункта приема металла на улице Родины в обед. Мужчина разгружал трубы, и в этот момент на него упала стрела. В результате он погиб еще до приезда медиков.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Детали ЧП уточняются.

"Ъ-Казань"