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В Казани рабочего насмерть придавило стрелой манипулятора

В Казани 47-летний рабочий скончался после падения на него стрелы манипулятора. Об этом сообщило управление СКР по Татарстану.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Инцидент произошел 7 июля на территории пункта приема металла на улице Родины в обед. Мужчина разгружал трубы, и в этот момент на него упала стрела. В результате он погиб еще до приезда медиков.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Детали ЧП уточняются.

"Ъ-Казань"

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