В Пермском крае заключен под стражу подросток, обвиняемый в покушении на убийство несовершеннолетней

Октябрьский райсуд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подростка, обвиняемого в покушении на убийство знакомой. Об этом сообщает сайт СУ СКР по Пермскому краю. По данным следствия, 8 июля 2023 года обвиняемый облил горючей жидкостью и поджег свою несовершеннолетнюю знакомую. С обширными ожогами потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые экспертизы, продолжается проведение комплекса иных следственных действий.