Скончался депутат гордумы Соликамска

Вчера стало известно о смерти депутата думы Соликамского городского округа и руководителя направления по работе с опасными производственными объектами СКРУ-2 ПАО «Уралкалий» Сергея Габова.

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Господин Габов трижды был избран депутатом Думы СГО, ранее на предприятии «Уралкалий» занимал должность главного инженера рудоуправления «Соликамск-1».

Дума Соликамского округа выразила соболезнования родным и близким Сергея Габова и отметила, что он был «примером высокого профессионализма, честности, мудрости, безграничной преданности своему делу».