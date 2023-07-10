Главврач больницы на Ставрополье уволена после прокурорской проверки

Главный врач ГБУЗ СК «Арзгирская районная больница» освобождена от своей должности по итогам прокурорской проверки о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Данные уволенного руководителя медицинского учреждения не раскрываются. По информации на сайте районной больницы, с 2015 года должность главного врача занимала Елена Мовчан.

Правоохранители установили, что руководитель медучреждения заключила контракт на поставку пищевой продукции на сумму более 480 тыс. руб. с индивидуальным предпринимателем, который состоял с ней в «близком свойстве». Вышестоящее руководство женщина о возникшей ситуации заинтересованности не проинформировала.

«В дальнейшем контракт исполнялся ненадлежащим образом, однако главным врачом в отношении поставщика какие-либо меры не принимались»,— сообщает прокуратура.

По итогам проверки главный врач уволена, а министру здравоохранения Ставропольского края внесено представление.

Анастасия Назарова