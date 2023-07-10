В Челябинске начался второй этап приема в первые классы

Челябинские школы начали принимать заявления на зачисление в первые классы в рамках второго этапа. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

На втором этапе школы принимают заявления в первые классы на оставшиеся места после зачисления детей из семей, относящихся к учреждениям по месту жительства.

«30 июня закончился первый этап приемной кампании в первые классы. Уже зачислен 14 301 первоклассник. 6 июля начался второй этап, который продлится до 5 сентября. Если заявления прекратятся раньше, то и этап закончится в скором времени»,— рассказал Сергей Авдеев.

В настоящий момент открыто 3 279 дополнительных мест для приема в школы и подано уже более тысячи заявлений.