УФАС предписало «Башспирту» уменьшить количество закупок у единственного поставщика

Управление ФАС по Башкирии признало АО «Башспирт» нарушившим закон о конкуренции при проведении закупок. В антимонопольном ведомстве, изучив материалы прокуратуры, установили, что большинство контрактов принадлежащий республике холдинг заключал без проведения конкурсов. При этом товары, работы и услуги закупались на конкурентных рынках.

Так, в 2020 году компания заключила с единственными поставщиками около 1,1 тыс. договоров, что составило более 91% от общего количества закупок. В 2021 году «Башспирт» без проведения конкурсных процедур выбрал исполнителей 1,3 тыс. контрактов (почти 96% закупок). С января по сентябрь 2022 года с единственными поставщиками было заключено 872 договоров, доля таких закупок превысила 96%.

Как установили в УФАС, в утвержденном холдингом положении о закупках предусматривался перечень случаев, в которых возможно заключать договор с единственным поставщиком. При этом нормировалась максимальная стоимость контракта, но не ограничивался годовой объем закупок у единственных поставщиков. Подтверждающими поставку документами признавались не только кассовые и товарные чеки, но и «иные документы», в качестве которых могла использоваться и расписка, отметили в УФАС. Таким образом, с использованием «сомнительных отчетных документов» была создана возможность для вывода денег из организации в качестве оплаты за работы, услуги и товары, которые фактически не поставлялись.

Рассмотревшая антимонопольное дело комиссия УФАС предписала «Башспирту» прекратить нарушения законодательства, изменив положение о закупках. Выполнить требования необходимо до 1 октября 2023 года.

АО «Башспирт» на 100% принадлежит республике. Выручка «Башспирта» в 2022 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 6,3 млрд руб., чистая прибыль — 31 млн руб.

Наталья Балыкова

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