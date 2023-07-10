Глава Удмуртии: если власть эффективна, то вопрос о сроках просто не стоит

Пост главы региона в последние годы «не самая завидная должность», заявил руководитель Удмуртии Александр Бречалов в интервью порталу Izhlife. Он отметил, что на этом месте необходимо «тонко чувствовать ситуацию» и контролировать, не притупляется ли отношение ко всему происходящему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

При этом, по словам господина Бречалова, власть должна работать эффективно. «Если власть эффективна, то вопрос о сроках просто не стоит. Сменяемость — это мое личное отношение к своему положению. При таком темпе и такой работе выгорание наступает очень быстро. И тогда не дай Бог мне держаться за эту должность и говорить "не отпущу, не отдам"»,— заявил глава региона.

При этом причина, по которой Александр Бречалов решил избраться на новый срок, стало стремление закончить запущенные проекты, поскольку «есть запал». «Потому что запущено много проектов, которые хочется закончить. Сейчас запал есть. Если и уезжать — то из нового аэропорта. И до него ехать тоже по новой дороге»,— подчеркнул руководитель региона.