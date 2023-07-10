СвЖД запустит дополнительные поезда до Камышлова для гостей фестиваля Ural Terra Jazz

Дополнительные электропоезда назначены на Свердловской железной дороге (СвЖД) для участников и гостей международного джазового фестиваля Ural Terra Jazz, который пройдет 5 августа в Камышлове.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, для пассажиров предусмотрены остановки: Первомайская, Шарташ, станция Исток (мкр. Компрессорный), Косулино (поселок Верхнее Дуброво) и Баженово (поселок Белоярский). Время в пути составит 2 часа 26 минут.

Поезд №7226 отправится из Екатеринбурга в 10.30, прибудет в Камышлов — в 12.56.

Поезд №7225 отправится из Камышлова в 21.16, прибудет в Екатеринбург — в 23.33

Ural Terra Jazz — ежегодный международный фестиваль оригинальной джазовой музыки. Инициатором его создания стал известный джазмен, народный артист России Даниил Крамер. Проводится в Камышлове с 2013 года. Ежегодно его посещает порядка 4 тыс. человек. В 2022 году на нем выступали группа «Курайсы», ансамбль Kickin' Jass Orchestra, команда Nuggers.

В 2023 фестиваль пройдет 5 августа. В его программе: артистка Театра музкомедии Ирина Макарова; Евгений Абрамов и проект импровизационной музыки Sakhra project; Belya&Lamba (проект питерского гитариста Евгения Ламбы и уральского вокалиста Василия Беля).

Артем Путилов

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