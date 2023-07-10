Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему сокращается число проектов в столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Тренд на значительный прирост количества новых проектов, зафиксированный по итогам прошлого года, сменился. В этом году значительно меньше премьер. За первые шесть месяцев в Москве стартовали продажи менее чем в 40 новых проектах — это почти на треть меньше, чем год назад за аналогичный период. Количество новых проектов год к году выросло лишь в элитном классе, посчитали специалисты компании «Метриум».

В разрезе по классам такая картина: в эконом- и комфорт-классе 18 новых адресов, а год назад к середине лета было 27. В бизнес-классе 8 против 13 в первом полугодии прошлого года, в премиальном классе 5 комплексов. В конце июня 2022 года премьер в этом сегменте было вдвое больше. А в элитном классе в продажу выведено сразу 6 проектов — плюс 2 в сравнении с итогами первого квартала прошлого сезона. Среди новинок 20 проектов с квартирами, 16 апарт-комплексов и один объект, включающий в себя как жилые форматы, так и апартаменты. Годом ранее на апартаменты приходилась почти половина новых адресов.

Снижение темпа вывода новых проектов во многом связано с событиями 2022 года, полагают эксперты группы «Родина». Тогда застройщики продолжали возводить и продавать текущие объекты и открывали продажи в готовых для старта проектах, но с осторожностью вели поиск новых площадок и разрабатывали документацию для них. С момента покупки земельного участка и создания проектной документации до старта продаж проходит обычно от 6 до 12 месяцев, и, вероятно, поэтому по итогам нового полугодия на рынке отмечается сокращение объема новых проектов.