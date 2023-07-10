На Кубани спустя 20 лет раскрыли убийство девушки, пропавшей после сельской дискотеки

В Крыловском районе будут судить мужчину, который в 2002 году убил новую знакомую после сельской дискотеки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По версии следствия, в ночь на 9 июня 2002 года на тот момент 23-летний молодой человек познакомился с 20-летней девушкой на сельской дискотеке в станице Кугоейской. Он пошел ее провожать, но во время прогулки между ними произошел конфликт на бытовой почве. Парень несколько раз ударил девушку кулаками по голове, она скончалась на месте. Тело погибшей он скрыл на станичной свалке.

На протяжении почти 20 лет мужчина жил как все, а местонахождение девушки установлено не было. Теперь 43-летнего мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Он признал вину. Уголовное дело направлено в Крыловский районный суд для рассмотрения. Мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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