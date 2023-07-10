Беременная женщина, на которую упало дерево на пляже в Башкирии, госпитализирована

Пострадавшую при падении дерева беременную женщину доставили в уфимскую РКБ им. Куватова, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе регионального минздрава. «Состояние средней тяжести, стабильное. Угрозы беременности нет»,— добавили в пресс-службе.

Инцидент произошел 8 июля на берегу реки Сим в деревне Асканыш Иглинского района. Дерево упало на палатку и придавило находившуюся в ней женщину, сообщали в пресс-службе местного МЧС. На место выехали экстренные службы. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом правой плечевой кости.

Венера Хисамова

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