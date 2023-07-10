В левобережной части Ростова концерн «Единство» построит 21-этажный бизнес-центр

Концерн «Единство» планирует построить рядом с торговым центром «Мегамаг», расположенном на левом берегу реки Дон в Ростове, новый бизнес-центр. Площадь здания составит от 38 тыс. до 92,5 тыс. кв. м., сообщает издание «Город N» со ссылкой на главу компании Валентину Полевиченко.

По информации инвестора, сейчас проект в разработке. Компания реализует его в рамках третьей очереди ТРК «МЕГАМАГ», построенного концерном в 2017году. По данным документации, опубликованной администрацией Ростова, новый офисный центр будет состоять из двух зданий высотностью до 21 этажа.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Концерн "Единство"» учреждено в 2007 году в Ростове-на-Дону. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Единственным владельцем и генеральным директором выступает Валентина Полевиченко. Среди проектов компании — бизнес-центр «Риверсайд» и «Белый слон» в центре Ростова.

Анастасия Назарова