В Орловской области планируют собрать урожай с 1,3 млн га полей

В ходе уборочной кампании 2023 года в Орловской области аграриям предстоит собрать урожай с посевных площадей в 1,3 млн га, сообщили в пресс-службе облправительства по итогам совещания у губернатора Андрея Клычкова.

Зерновые и зернобобовые культуры будут убирать с площади в 830 тыс. га, масличные культуры — с 317 тыс. га полей, сахарную свеклу — с 50 тыс. га. Картофель и овощи открытого грунта планируют собрать с площади в 3,1 тыс. га.

Как сообщили в облправительстве, в уборочной кампании планируется задействовать 2 310 зерноуборочных комбайнов, 90 из них могут «дополнительно привлечь из других регионов». В перевозке зерна должно быть задействовано около 2,5 тыс. автомобилей сельхозтоваропроизводителей и 250 «привлеченных» машин.

Сергей Калашников

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